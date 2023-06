Piękne życzenia na Dzień Ojca 2023 i kartki do wysłania - są PIĘKNE. Twój TATA się ucieszy! Są tu wierszyki śmieszne, poważne...

Życzenia i kartki na Dzień Ojca 2023 - są PIĘKNE. Twój TATA się ucieszy! Pobierz i wyślij ZA DARMO

To najlepsza okazja, by podziękować za trud włożony w wychowanie i poświęcony czas. Życzenia lub wiersz na dzień taty to miły gest, który z pewnością zostanie doceniony. Wybraną rymowankę można złożyć osobiście lub telefonicznie, wysłać smsem lub napisać na kartce z życzeniami. Jaką formę dziś wybierzesz?

Życzenia na Dzień Ojca 2023

Na Dzień Taty chcę Ci złożyć serdeczne życzenia, byś lat setnych mógł dożyć, nie wiedząc, co to są zmartwienia. W tym niezwykłym dniu Tato pragnę Ci ofiarować słowa największej wdzięczności, za te wszystkie trudy i starania, które włożyłeś w moje wychowanie.

Wierszyki, podziękowania i zabawne rymowanki

>> >> >> >> >> >>

W dniu tak pięknym i wspaniałym,

Życzę Tobie sercem całym

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

Stu lat życia i radości.

>> >> >> >> >> >>

Płynie Wisła, płynie, w wodzie rybki kryje,

a każdy nasz tata niechaj sto lat żyje!

>> >> >> >> >> >>

Dziś dzień ojca Drogi Tato.

Co Ty dzisiaj powiesz na to?

Ślę Ci szczere me życzenia.

Czy w twym życiu to coś zmienia?

Mam nadzieję, że się cieszysz

i że dzisiaj się nie spieszysz.

Bo to święto jest dla ciebie,

byś urządził je dla siebie.

>> >> >> >> >> >>

Dzień Ojca jest raz w roku,

szczęśliwy i pełen uroku.

W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia:

zdrowia, szczęścia i powodzenia.

>> >> >> >> >> >>