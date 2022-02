Piękna studniówka 2021 Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie - ZDJĘCIA. Maturzyści bawili się do białego rana! Iwona Świetlik

Ach, co to był za bal! Maturzyści Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie na tegorocznej studniówce bawili się fantastycznie. bal odbył się odbyła się 21 stycznia w Sali Diament w Rudnikach. Zatańczony był tradycyjny polonez, a zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.