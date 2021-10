Parki jasnogórskie jesienią wyglądają niesamowicie. Spotkasz w nich wiewiórki i kaczki, a pod nogi spadną Ci kasztany

Jesień to idealny moment, aby wybrać się na spacer do parków podjasnogórskich. Pierwszy weekend stoi pod znakiem wspaniałej pogody. Jest ciepło i słonecznie, a nawet stosunkowo mocny wiatr jest atutem. Jego podmuchy spowodują, że w parkach ukoi nas szum drzew, a pięknych, kolorowych liści i kasztanów nie będziemy musieli daleko szukać, bo po prostu spadną nam pod nogi.

W Parku im. S. Staszica i Parku 3 Maja spotkamy gołębie i kaczki, a w stawach w pierwszych z tych parków ryby. Częstochowianie chętnie przychodzą tutaj, aby dokarmić zwierzęta. A w parkach można przy odrobinie szczęścia i spostrzegawczości wypatrzeć wiele różnych gatunków ptaków, a nawet wiewiórki.

Dzieci mogą się pobawić na jednym z placów zabaw, są również miejsca, aby zagrać w szachy. To wszystko sprawia, że parki jasnogórskie to idealne miejsce na jesienny spacer. Tym bardziej, że w parku nie ma tłumów, a to zapewni nam komfortowy wypoczynek.