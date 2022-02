Pamiętnik Nostalgiczny. Wystawa Edyty Pilichowskiej w Miejskim Domu Kultury

Wystawa zdjęć z pogranicza fantasy, czy też ilustracji bajkowej o charakterze malarskim to zapis stanu emocjonalnego kobiety, jej smutku, samotności, depresji, budowania nowych nadziei, rozczarowania miłością, światem, oraz oczekiwania na zmianę.

Pamiętnik emocjonalny wyrażony w surrealistycznych pejzażach, w których nasza bohaterka stanowi wpleciony element, jednak nie bierny. Próbuje nadać przygnębiającej historii nowy sens.

Inspiracją dla obrazów są zmagania z tym co złe, z tym co niszczy nas od środka i z zewnątrz, próba utrzymania tego co dobre, piękne i czyste w sercu. Walka, by w symbolicznym pejzażu beznadziei, świecie zła, pogardy, smutku, deprawacji, bezlitości, zepsucia i kłamstwa, nie dać się pochłonąć....By pozostać w nim czystym człowiekiem...

Wystawa potrwa do 7 marca 2022.Można ją oglądać w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie przy ul. Łukasińskiego 50/68