Pamiętacie powódź Częstochowie, w maju 2010 roku ? ZDJĘCIA

Mocno padało od 15 maja. 19 maja 2010 r. woda zalała domy na Zawodziu, Stradomiu, Aniołowie i Kręciwilku.

Woda pojawiła się również w piwnicach bloków przy ul. Orlik-Ruckemana i Marysia, wybudowanych w latach 80. Najnowszy wybudowano w 2008 roku. - Woda wdzierała się nawet kratkami wentylacyjnymi do mieszkań, weszła do piwnic – opowiadali pracownicy administracji Spółdzielni Mieszkaniowej Metalurg.

Samochody jeżdżące ul. Batalionów Chłopskich w Częstochowie wjeżdżały w kałużę o długości ok. 150 m i głębokości 50 cm. Na ul. Sasankowej woda wdarła się do kilku piwnic.

Częstochowscy strażacy jeździli pompować wodę do Wancerzowa, Konar, Radoszewnicy. W Częstochowie woda wdarła się na podwórka przy ul. Zdrowej i Sasankowej.

- Cały czas mamy zgłoszenia, te dotyczą głównie zalań w Wancerzowie, non stop pompujemy także wodę w Częstochowie na ul. Batalionów Chłopskich i Sasankowej - mówił dyżurny Straży Pożarnej. - Woda zalewa tutaj podwórka lub wypływa na ulice.

Woda zalewała kolejne domy na Stradomiu, Zawodziu i Wyczerpach. Z ul. Bruknera ewakuowano sto osób. Mieszkańcy i strażacy walczyli o ul. Krakowską. Ustawiano tam worki z piaskiem. Prezydent Piotr Kurpios ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego dla Częstochowy. A potem było już tylko gorzej. Woda zalała lub podtopiła tysiące domów.