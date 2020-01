Pacjentka zmarła w szpitalu w Częstochowie. Odbyła się sekcja zwłok, jednak prokuratura na razie nie ujawnia jej wyników

Niestety matka Ksawerego czuła się coraz gorzej. Nad ranem 1 stycznia po raz kolejny trafiła do szpitala. Narzekała na silny ból brzucha.

Kobieta od 25 do 31 grudnia 2019 roku przebywała w szpitalu miejskim w Częstochowie. 26 grudnia lekarze wykonali zabieg cesarskiego cięcia, a na świat przyszedł syn Ksawery. Pacjentka cierpiała na anemię, podczas pobytu w szpitalu dostała krwotoku, przetoczono jej pięć jednostek krwi. 31 grudnia 2019 roku 32-latka wraz z synem Ksawerym została wypisana ze szpitala. Ale jeszcze tego samego dnia wróciła na oddział z powodu złego samopoczucia – bólu brzucha i głowy. Miała wysokie ciśnieniem, rana się sączyła.

Rodzina zmarłej kobiety nie ma wątpliwości, że lekarze musieli popełnić jakiś błąd, a Ula mogła żyć. - Nie chcę żadnego odszkodowania, bo to nie zwróci mi córki, a Ksaweremu nie odda matki. Chcę tylko dowiedzieć się, czemu moja córka zmarła. Kto zawinił – mówiła nam kilka dni temu Anna Roszak, matka 32-letniej zmarłej kobiety, która wraz z rodziną sprawuje opiekę nad malutkim Ksawerym.

- Sekcja odbyła się dzisiaj - potwierdził Piotr Wróblewski, rzecznik prasowy częstochowskiej Prokuratury Okręgowej w poniedziałek 13 stycznia. Prokuratura na razie nie chce jednak ujawniać szczegółów. Być może nowe informacje poznamy we wtorek 14 stycznia, ale niewykluczone, że śledczy w ogóle nie zdecydują się ujawniać wyników sekcji zwłok aż do uzyskania pisemnej opinii biegłych.

Szpital nie komentuje szczegółów sprawy, ale wyraził żal i ubolewanie z powodu śmierci pacjentki. Dariusz Kopczyński, zastępca dyrektora ds. lecznictwa podkreśla, że śmierć pacjentki to wielka tragedia, a cały personel jest w szoku po tym co się wydarzyło. Dodaje, że analiza dokumentacji nie wskazuje na błąd personelu, ale szpital wstrzyma się z wyjaśnieniami do uzyskania wyników sekcji zwłok i prokuratorskich ustaleń.

- Analizowaliśmy dokumentację, na obecną chwilę trudno jest nam wskazać popełnienie błędu przez nasz personel. Sprawa została przejęta przez częstochowską prokuraturę, dlatego z wszystkimi wyjaśnieniami będziemy się wstrzymywać do czasu przeprowadzenia sekcji zwłok - mówi wicedyrektor Dariusz Kopczyński.