Oto CZARNE PUNKTY utonięć w woj. śląskim! TU w wakacje 2023 najczęściej dochodziło do TRAGEDII nad wodą

Tragiczny bilans utonięć

Tam, gdzie miejsca są objęte patrolem ratownika, problem nie jest tak poważny, jak na terenach niestrzeżonych, gdzie w razie nieszczęśliwego zdarzenia, potrzebującemu nie ma kto pomóc... To właśnie w tego typu akwenach, doszło w ubiegłym roku do większości wypadków śmiertelnych.

Okres wakacyjny powoli się kończy, mimo to wciąż można spotkać tłumy na kąpieliskach. To uwielbiana przez Polaków, forma spędzania wolnego czasu. Dlatego lokalne plaże, baseny miejskie i jeziora przeżywają prawdziwe oblężenie. Wypoczywają tam zarówno rodziny z dziećmi, osoby dorosłe i młodzież. Również w naszym województwie wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne cieszą się dużym powodzeniem. Niestety znaczna część z nich jest niestrzeżona. Ten fakt nie zraża plażowiczów spragnionych wodnej rekreacji.

Statystyki dla woj. śląskiego

W okresie wakacji, tj. w lipcu oraz w sierpniu zanotowano kilka tragicznych zdarzeń nad wodami województwa śląskiego. Policyjne statystyki pokazują, że ofiarami takich wypadków byli dorośli mężczyźni. A najczęściej dochodziło do nich w niedzielne popołudnia.

Większości z tych zdarzeń można by uniknąć, gdyby osoby przebywające w pobliżu kąpielisk, zachowały należytą ostrożność. Niestety, brawura w połączeniu z alkoholem i źle oszacowanym umiejętnościami, są częstą przyczyną utonięć w województwie śląskim. W organizmie jednego z denatów wykryto aż 4,1 promila!

Policja apeluje

W większości przypadków główną przyczyną utonięć jest nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i lekceważące podejście do własnego bezpieczeństwa. Często przyczyna tkwi również w nieodpowiedzialnej opiece nad dziećmi, ryzykownym zachowaniu osób dorosłych i ogólnie pojętym brakiem wyobraźni. Niestety, często takim zachowaniom towarzyszy alkohol i inne substancje odurzające. Nie zapominajmy, że woda to żywioł, który co roku zbiera śmiertelne żniwo, a za każdą z tych tragedii kryje się ból i cierpienie rodzin i bliskich.

Pamiętaj: