Ostatnia płyta Muńka Staszczyka osiągnęła status "Złotej Płyty"

"Syn Miasta" – druga solowa płyta frontmana T.Love – ukazała się 18 października zeszłego roku. Zmieściło się na niej dziesięć utworów skomponowanych m.in. przez Błażeja Króla, Jerzego Zagórskiego, Katarzynę Piszek, Olka Świerkota, Jana Pęczaka, a także Wojciecha Waglewskiego. Za miks albumu odpowiadał inny z "klanu" Waglewskich – Piotr "Emade". Okładkę albumu zdobi zdjęcie… czworonoga Muńka Staszczyka, mopsa o imieniu Gluś.

Status "Złotej Płyty" przyznaje się na podstawie wyników sprzedaży. ,"Syn Miasta" zdobył taką pozycję tuż przed wybuchem epidemii koronawirusa w Polsce, a poinformowano o tym tuż przed świętami wielkanocnymi.

Muniek Staszczyk – rodowity częstochowianin z Rakowa – cieszy się z sukcesu, dziękuje słuchaczkom i słuchaczom, a także swoim muzykom, menedżerom i wydawcy. Jak pisze Marcin Breczko z Urzędu Miasta Częstochowy, truizmem byłoby stwierdzenie, że do swoich "dzieci" ma się stosunek wyjątkowy, ale sam Muniek podkreśla, że "Syn Miasta" właśnie czymś bardzo szczególnym dla niego jest. A ma to związek z faktem, że płyta powstawała tuż przed chorobą wokalisty, a ostatnie szlify otrzymała już… ze szpitalnego łóżka. Latem 2019 roku Muniek dostał bowiem wylewu podczas pobytu w Londynie, gdzie wybrał się na koncert dwóch mistrzów słowa na rockowej scenie, a zarazem swoich idoli – Neila Younga i Boba Dylana. Po trzech tygodniach w londyńskim szpitalu trafił do warszawskiego, w którym przeszedł intensywną rehabilitację. Nagrania piosenek na "Syna Miasta" wprawdzie zakończyły się przed niefortunnym pobytem w Londynie, ale ostatecznego kształtu jeszcze nie miały. Już z warszawskiego szpitala Muniek wysyłał więc swoim menedżerom notatki ze wskazówkami co do finalnych wersji.