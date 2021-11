Olsztyńska policja zatrzymała cztery osoby, które próbowały ukraść katalizator Bartłomiej Romanek

Policjanci z Olsztyna zatrzymali na gorącym uczynku 4 osoby, które usiłowały wyciąć katalizator z pojazdu zaparkowanego na parkingu leśnym. Osoby w wieku od 19 do 31 lat usłyszały już zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia. Apelujemy o bardzo uważne wybieranie miejsca do parkowania swojego samochodu. Ruchliwy i dobrze oświetlony teren jest najlepszy. Staraj się korzystać z parkingów strzeżonych, unikaj zostawiania pojazdu w miejscach odludnych i na nieoświetlonych parkingach.