Olsztyn pod Częstochową chce odzyskać prawa miejskie. Radni podjęli już specjalną uchwałę w tej sprawie

Wniosek o przywrócenie praw miejskich zostanie skonsultowany z mieszkańcami gminy Olsztyn. Konsultacje odbędą się one w II połowie marca i będą miały charakter deklaracji pisemnej („ZA”, „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”). W konsultacjach będą mogli wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Olsztyn.

Dziś Olsztyn spełnia wszystkie kryteria obowiązujące przy nadawaniu lub przywracaniu praw miejskich, dlatego warto podjąć takie działania. Po 150 latach to dziejowa powinność i historyczna sprawiedliwość.

Podczęstochowski Olsztyn chce odzyskać prawa miejskie. 25 lutego 2020 roku rada Gminy Olsztyn jednogłośnie podjęła uchwałę (Nr IX/127/20) w sprawie rozpoczęcia procedury zmierzającej do odzyskania praw miejskich przez Olsztyn.

Jeżeli w konsultacjach większość mieszkańców gminy poprze starania o odzyskanie praw miejskich, wówczas Urząd Gminy złoży stosowny wniosek za pośrednictwem Wojewody Śląskiego do Urzędu Rady Ministrów. Ewentualne przywrócenie statusu miasta weszłoby w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

- Po 1989 r. prawa miejskie uzyskało ok. 120 miejscowości w Polsce, a w samym tylko 2019 r. - 10, w tym 7, które utraciły prawa miejskie w tych samych okolicznościach co Olsztyn, tj. w 1870 r. Są to: Nowa Słupia, Pierzchnica, Szydłów, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec, Pacanów - wszystkie w woj. świętokrzyskim, większość z nich mniejsza od Olsztyna, jak np. Opatowiec liczący zaledwie 338 mieszkańców. 1 stycznia 2020 r. na mapie Polski pojawiły się cztery kolejne miasta - przypomina Urząd Gminy w Olsztynie.

W powodzenie starań o odzyskanie praw miejskich wierzy Tomasz Kucharski, wójt gminy Olsztyn.