Ojciec Samuel Pacholski nowym przeorem Jasnej Góry. Zastąpi na tym stanowisku o. Mariana Waligórę

Nowego przeora przedstawił o. Sebastian Matecki, rzecznik prasowy klasztoru jasnogórskiego - informuje Biuro Prasowe Jasnej Góry.

- Dla nas, dla Jasnej Góry to bardzo ważna osoba, bo w osobie ojca przeora skupia się odpowiedzialność za klasztor i sanktuarium, najważniejsze sanktuarium na ziemi polskiej – a więc troska o jego wymiar duszpasterski, o całościowe funkcjonowanie, o pielgrzymów; a jednocześnie jest to przecież 100-osobowa wspólnota zakonna w jasnogórskim klasztorze. To bardzo ważny dzień, to ojciec dla wspólnoty, i my radujemy się jako paulini, dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy za to, że ojciec przeor, pełen siły i entuzjazmu, w trudnym czasie, ale podejmuje tę posługę” – podkreśla o. Matecki.

- Ten wybór przyjąłem najpierw z wielkim zdziwieniem, bo kiedy pierwszy raz ojciec generał mnie zapytał, czy w ogóle bym się zgodził, to zupełnie nie widziałem siebie w tym miejscu. Ale dzisiaj, kiedy już padło oficjalne pytanie w czasie spotkania z ojcem generałem i definitorium, to w duchu wiary, widząc, że to jest też odpowiedź na wolę Bożą, zgodziłem się przyjąć ten wybór wiedząc, jak złożone zadanie mnie czeka – mówi o. Samuel Pacholski, nowy przeor Jasnej Góry.