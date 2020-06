Ogromna maszyna betonuje nawierzchnię autostrady A1. Układają 700 metrów na dobę!

700 metrów betonowej nawierzchni na dobę

Betonowa nawierzchnia za Częstochową powstaje w tempie około 700 metrów na dobę. Tyle betonowej nawierzchni jest w stanie w ciągu doby ułożyć specjalna maszyna. Urządzenie nie może pracować jednak cały czas, konieczne są przerwy technologiczne. Jednak, jak zapewnia Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA, wszystko jest przygotowane do tego, by betonowa nawierzchnia systematycznie pojawiała się na całym 16,9 – km odcinku A1 między Częstochową a granicą województwa.

- Podbudowa tej jezdni jest gotowa, więc układanie nawierzchni będzie się odbywało systematycznie. Potrzebna jest tylko sprzyjająca pogoda – mówi Marek Prusak.

Jedna jezdnia gotowa do końca 2020 roku

Cała jedna jezdnia betonowej autostrady A1 miedzy Częstochową a Tuszynem ma być gotowa do końca roku. To bardzo ważna data, zapowiedziana przez pełniącego obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego, jeszcze w ubiegłym roku, a podtrzymana w tym. Jedna nowa jezdnia trzypasmowej autostrady A1 oznacza dla kierowców jadących nad morze lub odwrotnie z północy na południe Polski, możliwość korzystania z dwóch pasów w jednym kierunku. To bardzo ważne, zważywszy na to, że na całym ponad 80-km odcinku między Częstochową a Tuszynem trwają prace związane z budową A1, po śladzie dawnej gierkówki, czyli DK1.