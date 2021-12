Oddają do ruchu 7 km gotowej trzypasowej autostrady A1. Koniec budowy tej ważnej trasy już coraz bliżej!

Najkrótszy odcinek A1 już do dyspozycji kierowców

Drugi w kolejności odcinek autostrady A1, z którego całej funkcjonalności będą już mogli korzystać kierowcy to odcinek A Tuszyn - Piotrków Trybunalski Południe. Buduje go konsorcjum firm Budimex i Strabag.

Oddany kierowcom 2 grudnia odcinek autostrady A1 jest najkrótszym z pięciu budowanych obecnie części A1. Ma zaledwie 7 km długości. To tzw. odcinek D. jego wykonawca jest zawierciańska firma Intercor. Początkowo szacowano, że prace zakończą się tu we wrześniu. Tak się jednak nie stało. Trzy pasy ruchu dostaniemy więc od 2 grudnia.

Śląska część A1: Do końca roku 10 kilometrów

Jak zapewnia GDDKiA, do końca tego roku na budowanej autostradzie A1, udostępnione mają zostać jeszcze kolejne dwujezdniowe odcinki: Kamieńsk - Radomsko (woj. łódzkie) oraz pozostałe 10 km w woj. śląskim, od okolic Kruszyny do początku obwodnicy Częstochowy, wraz z drugim wiaduktem nad linią kolejową w sąsiedztwie węzła Częstochowa Północ. W efekcie kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie na długości blisko 56 km.

Wciąż obowiązują ograniczenia, ale nie ma już odcinkowego pomiaru prędkości

Przekazanie do ruchu obu jezdni w pełnej szerokości nie oznacza jednak podniesienia limitu prędkości do tego obowiązującego na autostradzie (140 km/h). Na czterech z pięciu odcinków w dalszym ciągu prowadzone są prace i ograniczenie prędkości będzie obowiązywało do chwili zakończenia kontraktów. Przypomnijmy, że realizacja 24-kilometrowego odcinka Piotrków Trybunalski - Kamieńsk, na który umowę podpisaliśmy w kwietniu 2019 r., zakończy się w III kw. przyszłego roku. Warto też wspomnieć, ze na tej budowanej wciąż trasie nie ma już odcinkowego pomiaru prędkości. System mierzący prędkośc miedzy Tuszynem i Piotrkowem trybunalskim został już wyłączony.

Łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową ponad 80 km starych odcinków drogi, A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy, to ponad 2,8 mld zł. Blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.