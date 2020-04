Od poniedziałku, 4 maja, znów płacimy za parkowanie

Od 30 kwietnia wprowadzona zostaje możliwość zdalnego kupowania abonamentów postojowych. Realizacja zakupu bez konieczności wizyty w siedzibie MZDiT będzie możliwa dzięki przesłaniu mailem lub platformą ePUAP wypełnionego wniosku dotyczącego danego abonamentu (do pobrania z zakładki http://mzd.czest.pl/strefa-platnego-parkowania ) wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu bankowego na kwotę adekwatną do wyboru. Wymienione dokumenty będą traktowane jako oświadczenia woli . Sprawne załatwienie tego procesu ułatwi postępowanie zgodne z instrukcją dostępną w tej samej zakładce naszej strony internetowej. Możliwy jest też zaku tradycyjną metodą poprzez osobistą wizytę w wydziale parkowania MZDiT przy ul. Legionów 52. Siedziba MZDiT jedynie w tym zakresie zostanie udostępniona mieszkańcom z zachowaniem limitów przebywania i zasad bezpieczeństwa – także od 4 maja (poniedziałek). Przy osobistym odbiorze należy mieć ze sobą potwierdzenie przelewu. Punkt kasowy ze względów bezpieczeństwa bowiem pozostanie zamknięty. Ważną informacją dla osób niepełnosprawnych jest fakt, że do zakupu dedykowanych im abonamentów (uprawniających do parkowania na terenie całej strefy) konieczne jest osobiste okazanie oryginału karty parkingowej osoby niepełnosprawnej w siedzibie MZDiT (Wydział Strefy Parkowania). Wynika to z faktu, że urzędnicy MZDiT nie mają możliwości potwierdzenia tego uprawnienia zdalnie. Zmieni się to po udzieleniu przez ministerstwo zgody dostępu do stosownej bazy. Bez jakichkolwiek, dodatkowych procedur osoby niepełnosprawne mogą dalej bezpłatnie parkować w miejscach oznakowanych i przeznaczonych dla nich w strefie (tzw. koperty) na podstawie ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej wystawionej w widocznym miejscu za szybą.

Ceny za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania

1,50 zł - do pół godziny,

3,00 zł - do jednej godziny,

6,60 zł - do dwóch godzin,

10,80 zł - do trzech godzin,

3,00 zł - za czwartą godzinę i następne.

Abonament postojowy (obowiązujący od chwili zakupu) przypisany do pojazdu (z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym) uprawniający do postoju pojazdu w całym obszarze SPP.

21 zł - jednodniowy, uprawniający do parkowania w okresie jednego dnia,

50 zł - tygodniowy, uprawniający do parkowania w ciągu jednego tygodnia,

150 zł - miesięczny, uprawniający do parkowania w ciągu miesiąca,

400 zł - miesięczny na zastrzeżone miejsce postojowe, uprawniający do parkowania w ciągu miesiąca na miejscu zastrzeżonym (kopercie)