Od 1 kwietnia tramwaje nie pojadą na Północ Autobus za tramwaj zobacz linie

Linia nr 1 (tramwajowa) zostanie skrócona do relacji Kucelin – zajezdnia MPK. Ze względu na trwającą przebudowę pętli tramwajowej przy Rezerwacie Archeologicznym, w dalszym ciągu nie kursuje linia nr 2, a wszystkie kursy „jedynki” są wykonywane do Kucelina.

Koszt remotu całego torowiska to ok. 115 mln zł. Prace obejmują całą trasę - od pętli Fieldorfa- Nilla do ronda Mickiewicza oraz wzdłuż alei Pokoju do pętli PKP Raków. W centrum Częstochowy – między przejazdem przez al. Jana Pawła II a rondem Mickiewicza – pojawi się zielone torowisko.

Wzdłuż remontowanego toru położone zostaną nowe odwodnienie, zasilanie i sieć łączności. Odnowie sieci tramwajowej towarzyszy zakup 10 nowych tramwajów – dostarczy je Pesa. Koszt całej inwestycji szacowany jest na ok. 205 mln zł, z czego 144 mln zł pokryje dofinansowanie ze środków europejskich.