Nowy program rządu: 100 obowodnic. Za 28 mld zł ma powstać 820 km dróg, także w Śląskiem

Skąd rząd weźmie pieniądze na ponad 820 km nowych obwodnic? Jak zapowiada minister, budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

Ogłoszony w sobotę, 8 lutego, program budowy 100 obwodnic nie oznacza od razu wysypu przetargów na budowę nowych dróg. To melodia przyszłości, choć program ambitnie zaplanowano na lata 2020 -2030. Przetargi, dotyczące obwodnic w województwie śląskim nie ruszą wcześniej niż w 2023-2026 roku. I tak będą jednymi z pierwszych w całym programie, bo też i o tych drogach mówiło się od blisko 20 lat i dlatego wiele z planowanych odcinków uzyskało już np. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, a to znacznie przyspiesza inwestycję. Tak jest przypadku trzech obwodnic w ramach drogi krajowej nr 78 (Kroczyc, Pradeł i Szczekocin).

- Ruch pojazdów przez środek miejscowości i uciążliwości z tym związane: korki, zanieczyszczenie powietrza, hałas, to codzienność wielu Polaków. Aby zwiększył się komfort życia mieszkańców zatłoczonych dziś miast i miasteczek, wybudujemy w ciągu 10 lat 100 obwodnic, które wyprowadzą ruch tranzytowy poza tereny zabudowane i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach - przekonuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nowe obwodnice mają być drogami o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wybór obwodnic do realizacji, jak twierdzą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego liczbą wypadków i ich ofiarami, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz „koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju”.

Obwodnica Kroczyc (DK 78)

To droga, której budowę planowano już od około 20 lat, podobnie jak obwodnice Zawiercia i Poręby. Te ostatnią, po ubiegłorocznym nieudanym przetargu (unieważniono go bo ceny wykonawców znacznie przekraczały budżet GDDKiA) podzielono na dwie części. Jedną – 16 km już zaczęto projektować, a za rok rozpocznie się budowa (system projektuj i buduj), a druga część – na razie wybrano firmę, która zrobi dokumentację projektową.

Obwodnica Kroczyc ma być dalszą częścią obwodnicy Zawiercia i Poręby (to droga krajowa 78). Ma mieć 9,2 km długości i kosztować około 276 mln zł.

Prace przygotowawcze dla zadania rozpoczęły się już wiele lat temu, w związku z czym inwestycja jest już częściowo przygotowana do realizacji i posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 2012 roku. Ujęcie w programie 100 obwodnic umożliwi przyspieszenie realizacji zadania.

Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2023 r., podpisanie umowy: 2023 a lata realizacji to 2023-2026 rok.