Nowości komiksowe w lutym 2022 od Egmontu: "Batman Imposter", "Lucyfer", "Cyberpunk" i nowy "Iron Man" ZAPOWIEDZI

Komiksy wydawnictwa Egmont z sukcesami

1 lutego br. serwis Lubimyczytac.pl opublikował zestawienie topowych książek minionego roku. To 145 nominowanych tytułów, które były najpopularniejsze i najlepiej oceniane przez internautów w serwisie lubimyczytać.pl, a w kategorii Bestseller – najczęściej kupowane w serwisie Allegro. Top 10 tytułów w każdej kategorii to crème de la crème literatury, po którą najchętniej sięgano w minionym roku. Które z nominacji zasługują na tytuł Książki Roku 2021? Wszystko w rękach czytelników, którzy mogą głosować na nominowane w każdej z 15 kategorii książki. W tym roku organizatorzy poszerzyli plebiscyt o dwie nowe kategorie: Komiks i Debiut. Łącznie nominowanych jest 145 tytułów. Głosowanie trwa do 28 lutego 2022 roku na stronie lubimyczytac.pl/plebiscyt

W kategorii Komiks zostały nominowane dwa albumy z oferty wydawnictwa Egmont. Pierwszy z nich to piąty tom serii „Wiedźmin” zatytułowany „Zatarte wspomnienia”. Autorem scenariusza jest Bartosz Sztybor, a rysunki przygotował Amad Mir. Album zawiera zeszyty „Witcher: Fading Memories” #1–4.