Nowoczesny twist rozpoczął kursowanie po Częstochowie. Kiedy przyjedzie pozostałych dziewięć tramwajów?

Pierwszy nowoczesnych tramwajów twist drugiej generacji w środę, 13 maja, zaczął kursować po Częstochowie. Miasto w ramach gigantycznej inwestycji tramwajowej o wartości ponad 200 milionów zł, nie tylko kompleksowo przebuduje linię tramwajową, ale również zakupi dziesięć nowych pojazdów. Na wymienione cele władze Częstochowy pozyskały 144 mln zł unijnego dofinansowania.

Pierwszy z dziecięciu zamówionych tramwajów twist dotarł do częstochowskiego MPK w marcu 2020 roku. Tramwaj nie mógł od razu rozpocząć kursowania. Konieczne były testy, w ramach których twist przejechał 800 km.

Dzięki temu twist mógł wyruszyć w pierwszą trasę z pasażerami. Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na stan epidemii i trwającą modernizację linii tramwajowej w dzielnicach Północ i Tysiąclecie, kursuje on z pewnymi ograniczeniami. Nowy twist jeździ tylko na liniach nr 2 i nr 3. Może w nim jechać ograniczona liczba pasażerów. Dotychczas było to 30 osób, ale dzięki łagodzeniu rządowych restrykcji ta liczba ma wzrosnąć do 60.