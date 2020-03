Nowe przypadki koronawirusa w pow. częstochowskim. 6 nowych przypadków zakażenia w woj. śląskim

Jak zrobić żel antybakteryjny? Zrobicie go sami w domu

W województwie śląskim, jak informują służby wojewody śląskiego, zakażenie koronawirusem potwierdzono u czterech kobiet i dwóch mężczyzn. Jednak tylko jedna osoba została na oddziale zakaźnym, pozostałe skierowano do izolacji domowej. Co wiemy o zakażonych w woj. śląskim? Chorzy z koronawirusem są z:

Do szpitala w Bytomiu zgłosiła się kobieta w średnim wieku. Po zbadaniu przez lekarza chorób zakaźnych jej stan został oceniony jako dobry i pacjentka została skierowana do izolacji domowej.

Kolejne cztery osoby, ze względu na bezobjawowy przebieg choroby i dobry stan zdrowia, również przebywają w swoich domach. To trzy kobiety i mężczyzna.

Co tam kwarantanna! Na Śląsku odbyła się dyskoteka

Dodajmy, że w sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w skali kraju wzrosła do 305 (to stan na godzin. 9. w dniu 19 marca). Jak dotąd pięć osób z powodu COVID-19 zmarło. Natomiast w województwie śląskim liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła do 36.