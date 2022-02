Nowe Centrum Dydaktyczne przy Uniwersytecie im. J. Długosza. Rozpoczęło się projektowanie budynku

Podczas roboczego spotkania uzgodniono plany uszczegółowienia projektu, tak by jak najlepiej przystosować go do potrzeb i oczekiwań naukowców oraz kształconych w przyszłości studentów. Umowa zakłada, że w ciągu 10 miesięcy powstanie pełna dokumentacja, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę. Wówczas Uniwersytet będzie mógł rozpisać postępowanie przetargowe na budowę Centrum.

Ogłoszenie wyników konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie odbyło się 22 czerwca 2021 roku.

Przewodniczący Sądu Konkursowego dr inż. arch. Andrzej Grzybowski, prof. WST (SARP oddział Katowice) ogłosił werdykt, w którym pierwszą nagrodę otrzymała praca nadesłana przez biuro architektoniczne P2PA sp. z o.o. z Wrocławia. Na konkurs nadesłano 44 prace.

Sąd Konkursowy ocenił, że praca wrocławskiej pracowni w największym stopniu spełniała wymagania określone w regulaminie konkursu.Prezentuje wysoką jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, zwłaszcza właściwe strefowanie funkcji oraz czytelny i oszczędny układ komunikacji wewnętrznej. Prezentuje współczesną, oryginalną formę budynku, a w szczególności rozwiązanie układu komunikacji pionowej. Stwarza możliwości uzyskania optymalnej relacji poniesionych nakładów do kosztów widoczną szczególnie w zwartej bryle budynku.