Nowa marka w Galerii Jurajskiej. Sklep New Balance będzie dziesiątym sklepem sportowym w centrum

Największe centrum handlowe w Częstochowie wzmacnia liczący blisko 200 najemców tenant-mix. Dział leasingu Galerii Jurajskiej podpisał właśnie umowę najmu z siecią sklepów New Balance. Nowy najemca zajmie lokal mający 155 m kw. Otwarcie sklepu zaplanowano na koniec listopada tego roku.

– Ostatnie tygodnie przynoszą prawdziwy wysyp umów najmu, a to dopiero początek ekscytujących zmian w naszej ofercie. Dzięki skutecznie realizowanej strategii leasingowej przyciągamy największe marki. Stale też umacniamy kluczowy dla naszego pozycjonowania na rynku segment modowy, największy w tej części województwa śląskiego – mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

– Dużą wartością ostatnich zmian jest to, że wszyscy nowi najemcy to lokalni debiutanci. Marki te do tej pory nie miały sklepów w tej części regionu. Fakt, że mimo wyzwań z jakimi mierzy się rynek zdecydowały się ulokować swoje sklepy w naszym obiekcie, pokazuje jak dużym cieszymy się zaufaniem inwestorów i jak bardzo dostrzegalny jest potencjał naszego rynku oraz samego obiektu – dodaje.