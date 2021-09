Nowa Lewica w Częstochowie przedstawiła swój program. Opiera się on na pięciu wartościach

Częstochowa była jednym z przystanków trzytygodniowej akcji, podczas której osoby z zespołu programowego opowiadają o programie Nowej Lewicy i rozmawiają z Polkami i Polakami o ich pragnieniach i potrzebach. Na Plac Biegańskiego przyjechał specjalny kamper partii.

- Akcenty polityczne i programowe mamy rozłożone, ale poprzez takie akcje tworzymy z tego jedną, przekonywującą dla naszych wyborców całość - stwierdził Zdzisław Wolski, częstochowski poseł Nowej Lewicy. - Reprezentujemy różne pokolenia, ale szczególnie zależy nam na sympatii młodych ludzi.

Program Nowej Lewicy powstawał od kilku miesięcy. W kwietniu powołany został dziesięcioosobowy zespół składający się z przedstawicieli i przedstawicielek SLD oraz Wiosny. Program konsultowano z ekspertkami z różnych dziedzin, również ze środowiskiem naukowym.

- Nasz program jest nowatorski o tyle, że jest oparty na pięciu wartościach. Jest jeszcze coś innego, co go wyróżnia. To systemowe podejście i łączenie pewnych kropek - mówiła posłanka Anita Sowińska. - Gdy stawiamy diagnozę, że mamy problemy np. w systemie pracowniczym, to dochodzimy do wniosku, że łączy się to z sytuacją w edukacji, ale również z brakiem współpracy pomiędzy pracodawcami i pracownikami, a urzędami. Ten program odpowiada na te wyzwania, na brak rozmowy, dialogu. To jedna z przyczyn, dlaczego obecnie dzieje się źle w Polsce. Podobną sytuację mamy w ochronie zdrowia. Wiemy, że wymaga ona naprawy, większych nakładów finansowych. Ale to nie wszystko. W naszym programie dajemy rozwiązania jak naprawić organizacyjnie służbę zdrowia, ale też wskazujemy na poprawę profilaktyki, nasze spojrzenie, jak się żywimy, jak dbamy o zdrowie, czy zachowujemy aktywność fizyczną.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Kot liczy, że program Nowej Lewicy pomoże samorządom, które cierpią z powodu negatywnych działań władzy centralnej skutkujących malejącymi dochodami i drastycznie rosnącymi wydatkami w ich budżetach.