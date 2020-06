"Nim wstanie dzień". Recenzja komiksu, o którym sami twórcy mówią, że lepiej gdyby nigdy nie powstał

Najlepiej byłoby, gdyby ten komiks nigdy nie powstał - tak wydawnictwo Egmont zapowiada antologię "Nim wstanie dzień", powstałą przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. To dzieło niezwykłe zarówno w sferze artystycznej, jak i w swojej wymowie. Komiks składa się z kilku historii opowiadających w różny sposób o losach powstańców warszawskich. To dzieło poruszające, skłaniające do przemyśleń i niezwykle aktualne. I dlatego z tego powodu, chociaż antologia opowiada o świecie, o którym chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć, to dobrze, że ten komiks powstał, bo nigdy nie wiadomo czy podobny koszmar nie powróci.

Na szczęście na polskim rynku wydawniczym, jest miejsce nie tylko dla historii o superbohaterach, ale również dla dzieł poruszających ważne tematy społeczne. 3 czerwca 2020 roku nakładem wydawnictwa Egmont antologia "Nim wstanie dzień". Komiks i powstanie warszawskie? To odważne połączenie dla twórców, pełne pułapek, bo można łatwo popaść w banał. Komiks wydany przez Egmont dowodzi jednak, że artystyczne eksperymenty mogą przynosić niezwykły efekt. "Nim wstanie dzień" to siedem niezależnych historii o powstańca i powstaniu warszawskim. Album cechuje ogromna różnorodność – każdy komiks ma zupełnie inną formę, klimat oraz ładunek emocjonalny. Autorami scenariuszy są Grzegorz Janusz, Marika, Tomasz Pastuszka oraz Rafał Skarżycki. „Nim wstanie dzień" to debiutancki album rysownika i miłośnika komiksów Ernesto Gonzalesa. I jest to debiut znakomity. Jego kreska pozornie wyglądająca na rysunki do dziecięcej bajki czy komiksu, nadaje wszystkim opowieściom dodatkowy wymiar. Kłóci się bowiem z brutalną, pełną bólu, smutku i żalu rzeczywistością. Czasem można dzięki temu odnieść wrażenie, że historie widziane są z perspektywy dziecka. Stają się w ten sposób prawdziwsze i bardziej szczere. Całą antologię przeczytałem z zapartym tchem, bo przy każdej z historii warto się zatrzymać, znaleźć czas na chwilę przemyśleń. Wszystkie komiksy są świetne, chociaż ja wśród nich wyróżniłbym trzy: "Wyjście", "Śnieg" i "Legendę", która w tej antologii miała premierę. "Nim wstanie dzień" to kolejny komiks po kolekcji po kolekcji "Papieże w historii", który ma wartość edukacyjną i składnia do refleksji. Bo nie ma chyba boleśniejszego doświadczenia dla społeczeństwa i narodu niż wojna. - Wojna to śmierć, zniszczenie i rozpacz ocalałych. To o nich są te historie. O niewinnych ofiarach wojny - zauważa wydawca antologii o powstaniu warszawskim. Na antologię "Nim wstanie dzień" składają się komiksy: „Wyjście” (scenariusz: Grzegorz Janusz)

„Chodzące nieszczęście” (scenariusz: Grzegorz Janusz)

„Traf” (scenariusz: Grzegorz Janusz)

„Idziemy w noc” (scenariusz: Marika)

„Legendy” (scenariusz: Tomasz Pastuszka)

„Śnieg” (scenariusz: Rafał Skarżycki)

„Legenda" (scenariusz: Grzegorz Janusz) Komiks „Idziemy w noc" powstał w oparciu o teledysk Mariki i zespołu Maleo Reggae Rockers o tym samym tytule, do którego animację przygotował Ernesto Gonzales. „Legenda", historia zamykająca album, ma w nim swoją premierę. To niezwykła historia, bo składa się z czterech stron, a tak naprawdę z czterech kadrów i kilku linijek tekstu. Ale jest znakomitym podsumowaniem całej antologii. Pozostałe opowieści jako nagrodzone bądź wyróżnione w konkursie na komiks o Powstaniu Warszawskim pt. „Powstanie 44 w komiksie", były wydane w antologiach pokonkursowych nakładem wydawnictwa Egmont w ścisłej współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego w latach 2007–2010, które jest patronem komiksu.