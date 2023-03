Niesamowity wyczyn Łukasza z Aeroklubu Częstochowskiego. Wylądował na szczycie wieżowca w Dubaju WIDEO Jacek Sroka

Łukasz Czepiela dokonał w Dubaju niewiarygodnego wyczynu

Zrobił to! Łukasz Czepiela jako pierwszy na świecie wylądował samolotem na szczycie wieżowca. Do niewiarygodnego wyczynu doszło 14 marca 2023 r. w Dubaju o godz. 6:58 lokalnego czasu. Członek Aeroklubu Częstochowskiego posadził samolot na słynnym lądowisku dla helikopterów, które położone jest na szczycie liczącego 56 pięter hotelu Burdż Al Arab. Aby znaleźć się na budynku, Czepiela miał do dyspozycji „pas do lądowania” o długości zaledwie 27 metrów, musiał zmagać się z nieprzewidywalnym wiatrem i brakiem punktów odniesienia w czasie manewru. Po wylądowaniu na helipadzie nasz pilot w spektakularny sposób z niego wystartował.