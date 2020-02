Nielegalne wyścigi na torze w Wyrazowie. Interweniowała policja i władze gminy Blachownia

- Nieprawdą jest, że chcemy zlikwidować tor lub sprzedać teren. Przeciwnie, prowadzimy działania, by doprowadzić do rewitalizacji tego terenu oraz modernizacji toru - mówiła Burmistrz Sylwia Szymańska.

Na torze w Wyrazowie (gmina Blachownia) swoją przygodę z wyścigami zaczynali Robert Kubica, czy Bartłomiej Mirecki. Obecnie obiekt, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wciąż budowanej autostrady A1 czeka na obiecaną w 2018 roku rewitalizację. Tor został wyłączony z użytkowania, jednak mieszkańcy skarżą się, że odbywają się na nim nielegalne wyścigi. Budzi to sprzeciw nie tylko mieszkańców, ale i władz gminy Blachownia, która jako właściciel terenu protestuje, by ktokolwiek samowolnie użytkował tor. O nielegalnym użytkowaniu toru została zawiadomiona policja. Pojawiły się też plotki, że tor zostanie już na zawsze nieczynny...

Burmistrz zaprosiła przedstawicieli środowiska, które chce korzystać z toru, do rozmowy w Urzędzie Miejskim w Blachowni. Przekazała też pasjonatom motoryzacji informacje na temat obecnego stanu przygotowań do modernizacji toru Wyrazów.

- Jednak wtargnięcie na tor bez zgody właściciela, bez poinformowania go o tym zamiarze i korzystanie z niego samowolnie, uważam za naruszenie prawa. Policja słusznie interweniowała. Korzystanie z toru będzie możliwe po zakończeniu budowy węzła autostradowego, ale tylko pod warunkiem przestrzegania regulaminu toru, który mam nadzieję – wspólnie wypracujemy. Konieczny jest kompromis między waszym interesem a dobrem okolicznych mieszkańców. Jestem przekonana, że da się to pogodzić. Musimy jednak rozmawiać, niekoniecznie w mediach społecznościowych - dodała burmistrz podczas spotkania.

Koncepcja nowego toru w Wyrazowie

W 2015 roku z inicjatywy prezesa Automobilklubu Częstochowskiego, Marcina Stryczaka i radnego Jerzego Łozińskiego rozpoczęto rozmowy z Urzędem Miasta Częstochowy na temat rewitalizacji toru. Koncepcję jego odbudowy zaprezentowano podczas jednej z sesji Rady Miasta w 2017 roku. Jednocześnie trwały spotkania w Polsce i Europie dotyczące warunków, które są niezbędne do uzyskania homologacji obiektu, a także jego uniwersalności. Wykonano również wstępny projekt obiektu.

W lipcu 2018 roku doszło do uzgodnienia zasad współpracy pomiędzy Częstochową a Blachownią. Częstochowa była bowiem zainteresowana wykupem gruntów, ale w międzyczasie zostały one skomunalizowane i trafiły do gminy Blachownia, co ułatwiło dalszą współpracę.

Główną zaletą nowego toru w Wyrazowie ma być jego uniwersalność. W ramach kompleksu powstanie: tor samochodowo/motocyklowy z homologacją umożliwiający rozgrywanie zawodów ogólnopolskich, tor kartingowy z homologacją europejską (szkółka kartingowa), rozbudowana płyta poślizgowa ODTJ - 100 metrów z możliwością przeprowadzania szkoleń dla kierowców samochodów osobowych i ciężarowych, sekcja/odcinek driftowy, sekcja rallycross, sekcja offroad dla samochodów i motocykli, baza szkoleniowo- dydaktyczna i konferencyjna dla 100 osób, a także centrum kierowania torem i pomieszczenia socjalne).