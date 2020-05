Nextbike złożył wniosek upadłościowy. A co z rowerami miejskimi w Katowicach, Częstochowie, Chorzowie, Tychach i Sosnowcu?

Nextbike Polska jest w finansowych tarapatach. - Zagrożenie niewypłacalnością to efekt pandemii wirusa SARS-CoV-2 - tłumaczą przedstawiciele firmy. We wtorek, 19 maja, zarząd złożył w warszawskim Sądzie Rejonowym wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości.

- Zawarcie układu z wierzycielami pozwoli na odsunięcie w czasie płatności aż do momentu powrotu do normalnego funkcjonowania systemów rowerowych po pandemii wirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie spółka zachowuje zdolność do realizowania bieżących zobowiązań, co pozwala na dalsze wykonywanie umów na obsługę systemów rowerowych. Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i zawarcie układu z wierzycielami ma na celu zapobieżenie pogorszeniu sytuacji finansowej spółki, jej niewypłacalności oraz ogłoszenia jej upadłości. To wszystko, zdaniem spółki, pozwoli na utrzymanie płynności finansowej, a także obsługi systemów rowerów miejskich w 39 systemach – czytamy w oświadczeniu Nextbike Polska.

Rowery miejskie przyjęły się na Śląsku

Kłopoty Nextbike to zła wiadomość dla mieszkańców województwa śląskiego, którzy regularnie korzystają z rowerów miejskich. Tylko w Katowicach w ubiegłym roku jednoślady wypożyczono ponad 260 tys. razy. W tym roku w mieście dostępnych będzie 666 rowerów (w pierwszym etapie – od 6 maja - to 70 stacji), a koszt uruchomienia katowickiego systemu "City by bike" to dla miasta 2,3 mln zł.

W Sosnowcu rowery miejskie wypożyczano rok temu ponad 40 tysięcy razy, a w systemie zarejestrowało się niemal 4,4 tysięcy nowych użytkowników. W Chorzowie liczba wypożyczeń wzrosła do 276,4 tysięcy, z kolei w Tychach do 56,5 tysięcy. We wszystkich wymienionych miastach wypożyczalnie już wystartowały.

- Sytuacja wielu przedsiębiorstw jest trudna w związku ze skutkami koronawirusa, który ma wpływ także na budżet miasta, jednak na chwilę obecną otrzymaliśmy zapewnienia, że operator chce kontynuować działalność, posiada niezmienione organa statutowe i świadczy usługi w sposób niezakłócony - przyznaje Ewa Lipka, rzeczniczka katowickiego magistratu.