Napad na bank w Częstochowie. Zamaskowany bandyta uciekł. Trwają poszukiwania sprawcy napadu na Alior Bank

Tragiczny wypadek w Koniecpolu. Zginał 24-letni kierowca

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 4 kwietnia, ok. godz. 20.30 na ulicy Armii Krajowej w Koniecpolu. 24-letni kierowca hondy stracił panowanie nad samochodem, wpadł do rowu, dachował, a później uderzył w betonowy słup. Kierowca zginął na miejscu.