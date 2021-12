Największy sklep HalfPrice w województwie śląskim został otwarty w Galerii Jurajskiej w Częstochowie

Jeszcze więcej międzynarodowych marek w Galerii Jurajskiej. W centrum handlowym otwarto właśnie największy w województwie śląskim sklep sieci HalfPrice. Na 2153 m kw. powierzchni klienci galerii od dziś mogą znaleźć rzeczy topowych marek w okazyjnych cenach, w tym m.in. ubrania, buty, dekoracje i dodatki do domu, a także kosmetyki i zabawki.

– Otwarcie sklepu HalfPrice jest największym w tym roku otwarciem w Galerii Jurajskiej i to nie tylko ze względu na powierzchnię lokalu, ale także bogactwo dostępnych w nim marek, także tych od znanych projektantów. HalfPrice wnosi bowiem do naszej oferty potężny zastrzyk nowości, wśród których są brandy, dotąd nieobecne na lokalnym rynku – komentuje Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

– Co więcej, z racji tego, że nowy sklep działa formacie off price, rzeczy w nim dostępne będzie można przez cały rok kupować w okazyjnych cenach. Sam towar ma być natomiast uzupełniany na bieżąco. Jest to więc idealne miejsce dla osób, które cenią sobie jakość, ale jednocześnie lubią polować na okazje – dodaje.