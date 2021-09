Najpierw kroił nożem warzywa, a potem dźgnął kolegę. Bulwersująca sytuacja w częstochowskim Gnaszynie. Sprawa trafiła do sądu

Dźgnął nożem kolegę po pijaku

Po kilku miesiącach śledztwa Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi Ż., dotyczący usiłowania zabójstwa poprzez ugodzenie nożem znajomego.

Z przebiegu zdarzeń, które zostały ustalone przez śledczych wynika, że 10 kwietnia 2021 roku do mieszkania 74-letniego Stanisława Ż., znajdującego się w częstochowskiej dzielnicy Gnaszyn, przyszedł jego znajomy Artur P. w towarzystwie swojej partnerki. Goście przynieśli ze sobą znaczną ilość alkoholu, który następnie był spożywany przez wszystkich obecnych. W trakcie spotkania, które odbywało się w kuchni, Stanisław Ż. kroił warzywa nożem o 30 centymetrowej długości ostrza.

W pewnym momencie oskarżony wypowiedział słowa „żeby Artur nie podskakiwał” i podszedł do Artura P., a następnie bez ostrzeżenia zadał mu nożem jeden cios w brzuch. W wyniku uderzenia nożem pokrzywdzony odniósł ciężkie i zagrażające życiu obrażenia w postaci rany kłutej wątroby z krwotokiem do jamy brzusznej. Przeżył tylko dzięki szybkiej interwencji pogotowania ratunkowego, które przewiozło go szpitala.