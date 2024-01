Najmroźniejszy poranek tej zimy za nami! Ile wskazały termometry w woj. śląskim? Zobacz te ZDJĘCIA!

To najmroźniejszy poranek tej zimy! Ile wskazały termometry w woj. śląskim?

W woj. śląskim obowiązuje ostrzeżenie IMGW ws. silnych mrozów. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z poniedziałku na wtorek od -20°C do -15°C, lokalnie w obniżeniach terenu do -24°C, natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura minimalna od -17°C do -13°C, lokalnie obniżeniach do -20°C.

Temperatura maksymalna w dzień od -11°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 10:00 w środę 10 stycznia!

Ile stopni pokazały termometry w woj. śląskim o pranku? Gdzie było najzimniej? Zobacz zdjęcia internautów!