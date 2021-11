Najlepsze promocje na Black Friday w Częstochowie! Galeria Jurajska przygotowała dla swoich klientów moc okazji. Poznaj te najlepsze!

Wysokość rabatów i ich zasady Każda firma, tak naprawdę, może ustalić inny zakres zniżki. Promocje w sklepach stacjonarnych wahają się od -10% do nawet -70%. Niektóre z nich oferują rabaty na tzw. wielosztuki, co też wydaje się interesującą opcją, jeśli akurat szukacie kilku produktów z danej kategorii. Warto jednak szczegółowo zaznajomić się z regulaminami wyprzedaży. W razie wątpliwości zawsze możecie zapytać sprzedawców.

Przemyśl zakup i weź tylko to, czego naprawdę potrzebujesz

Black Friday, jak co roku, kusi nas świetnymi ofertami. Warto jednak podejść do zakupów racjonalnie i przemyśleć, co tak naprawdę, jest nam niezbędne lub na czym szczególnie nam zależy. W zakupowym szaleństwie łatwo się zatracić, co może być opłakane w skutkach dla naszego portfela. Dlatego przestrzegamy - przed zakupami zróbcie porządny przegląd szaf i kosmetyczek. Nie wspierajmy bezmyślnego konsumpcjonizmu.