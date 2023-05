Najlepsze escape roomy i domy strachów w woj. śląskim. Tylko dla osób o stalowych nerwach. Odważysz się?

Czym jest escape room?

To rodzaj interaktywnej gry, której celem jest ucieczka z pomieszczenia, w którym uczestnicy zostali uprzednio zamknięci. Zwykle w zabawie udział bierze od 2 do 6 osób. Jedyną drogą, by znaleźć klucz i wydostać się z pułapki, jest rozwiązanie wszystkich zagadek. A te bywają naprawdę trudne, co więcej, zadania nie ułatwia presja czasu... Zazwyczaj gracze mają 60 minut. I niewielu z nich udaje się opuścić pomieszczenie przed czasem.