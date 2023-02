Najcudowniejsi zakochani z Częstochowy - trwa plebiscyt 2023! Do wygrania jest samochód. Która z sympatycznych częstochowskich par zwycięży?

Zdjęcia zakochanych par z Częstochowy - trwa plebiscyt! Do wygrania jest samochód

Głosowanie trwa od 14 lutego do 21 marca 2023 do godz. 22:00. Informacji udziela Katarzyna Wojtecka - tel. 695119848 (pn-pt w godz. 9-15), e-mail: [email protected]

Plebiscyt ma dwie kategorie, w których osobno zaprezentujemy pary, które są ze sobą mniej niż siedem lat oraz te, które cieszą się dłuższym stażem związku. Przesłane zdjęcie nie musi być profesjonalną fotografią. Może to być zwykłe zdjęcie, choćby selfie wykonane telefonem komórkowym. W ramach zgłoszenia można też dodać życzenia dla ukochanej osoby z okazji Święta Zakochanych oraz napisać parę słów o historii znajomości, o jej początkach i czasie, który para wspólnie przeżyła. 14 lutego, w dniu Święta Zakochanych, ukaże się w specjalny dodatek do gazety ze zdjęciami zgłoszonych par. Znajdą się w nim zdjęcia przesłane do czwartku 9 lutego do końca dnia.