Nagrody prezydenta za działalność na rzecz społeczności lokalnej ZDJĘCIA

"Dostępny lekarz" w Częstochowie. Są pierwsi lekarze

Trzech młodych lekarzy przystąpi do pierwszej edycji częstochowskiego programu stypendialnego „Dostępny lekarz”. Studenci szóstego roku studiów z uczelni w Łodzi, Katowicach i Krakowie odbędą staż w częstochowskim Miejskim Szpitalu Zespolonym, a później zobowiążą się do do pracy ...