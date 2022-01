Na Jasnej Górze rozstrzygnięto Konkurs na Choinkę Wieczornikową. Główne nagrody pojechały do Węglowic

Konkurs od 14 lat jest okazją do przygotowania do Narodzenia Pańskiego, wyrazem dziecięcej kreatywności, a twórcom ozdób i oglądającym przynosi wiele radości. Mocno wpisał się w świąteczny czas na Jasnej Górze i choć dzisiaj wskazani zostali finaliści, to organizatorzy i pielgrzymi podkreślają, że zwycięzcami są wszyscy, bo „wszystkie drzewka są wyjątkowe, każde jest inne, ozdoby wykonane są z sercem a takich choinek nie ma nigdzie indziej”.

Tegoroczne głosowanie miało charakter „hybrydowy”, czyli mieszany. Pielgrzymi nawiedzający Jasną Górę wrzucali głosy do specjalnych urn, a ci, którzy nie mogli tu przybyć głosowali online za pośrednictwem strony Radia Jasna Góra. Jasnogórscy pielgrzymi i internauci oddali w sumie ok. 20 tys. głosów.

Tegoroczny XIV Konkurs przebiegał z „uśmiechem dla Agatki”. Dzieci przygotowały nie tylko ozdoby choinkowe, ale myślały też o sprawieniu radości koleżance, która walczy z ciężką chorobą. Dlatego na rozpoczęcie konkursu przyniesiono specjalne kartki dla Agatki, o której powrót do zdrowia wspólnie się modlono.