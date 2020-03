Na Jasnej Górze modlą się o ustanie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Jasna Góra nie jest zamknięta dla indywidualnych wiernych, jednak wstęp do Kaplicy Matki Bożej na liturgię ograniczony jest do 50 osób. Msze święte i nabożeństwa, a także sakrament pokuty i pojednania, sprawowane są według stałego rytmu.

- Jasna Góra podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa dla pielgrzymów, pracowników i paulinów - zapewnia kustosz sanktuarium o. Waldemar Pastusiak. Stosując się do rozporządzeń organów państwowych, do Kaplicy Matki Bożej może wejść jednorazowo do 50 osób. Wejście zarówno do Kaplicy, jak i bazyliki, jest możliwe tylko przez główne drzwi bazylikowe. Brama Papieska czynna jest tylko w godz. od 8.00 do 16.00 (do odwołania). Nad porządkiem czuwają jasnogórskie służby.

Pielgrzymki są odwoływane

Najbliższe wydarzenia na Jasnej Górze, które zostały odwołane: