Na Jasną Górę uroczyście wprowadzono relikwie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego

Jak informuje Biuro Prasowe Jasnej Góry, relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego przekazano podczas Mszy św. sprawowanej w ramach Rekolekcji Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Eucharystii przewodniczył przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski.

Relikwie przekazał Instytut Prymasa Wyszyńskiego przez ręce przełożonej generalnej Agnieszki Kołodyńskiej.

- Godny dzień. Zawsze mówiliśmy o księdzu kardynale, że jest Prymasem Jasnogórskim, zawsze przywiązywał wagę do świąt maryjnych, do miesięcy maryjnych. I to, że jego relikwie wprowadzono na Jasną Górę podczas rekolekcji Rodziny Różańcowej, więc wszystkie znaki spotykają się w tym punkcie i przy pierwszej sobocie miesiąca. Chyba tylko w planach Opatrzności Bożej był właśnie taki dzień przekazania relikwii, czyli realnej obecności Prymasa na Jasnej Górze – mówiła przełożona generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.

- Bł. Kard. Stefan Wyszyński jest w miejscu które tak bardzo ukochał, gdzie Maryi zawierzył całe swoje życie. Z tego miejsca formował sumienia Polaków, bronił godności każdego człowieka, upominał się o wolność, godność życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, by Polska przez odnowę moralną stała się rzeczywistym dziedzictwem Jezusa Chrystusa i Jego Matki - mówił o. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry.