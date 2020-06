Na A1 będą betonować nawierzchnię od węzła Częstochowa Północ do granicy z woj. łódzkim

1000 plus dla wybranych albo 300 plus dla wszystkich?

Do końca roku ma być gotowa jedna jezdnia A1

Szybkie układanie nawierzchni na budowanej autostradzie, która biegnie po śladzie DK 1, czyli gierkówki, ma priorytet, bo przypomnijmy, że jeszcze pod koniec ubiegłego roku pełniący obowiązki dyrektora GDDKiA Tomasz Żuchowski zadeklarował, że do końca 2020 roku gotowa będzie cała jedna jezdnia autostrady, a to oznacza, że kierowcy będą podróżowali od Częstochowy także dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Deklarację wielokrotnie podtrzymywał, m.in. w maju, przy okazji podpisywania umowy z firmami budującymi kolejny odcinek S1.

Jak to możliwe, że autostrada A1 będzie wciąż w budowie, a jednak kierowcy pojadą tym odcinkiem, mając do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku? To możliwe, bo autostrada A1 docelowo będzie od Częstochowy miała po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, A to oznacza, że jej jedna jezdnia będzie szersza np. od jezdni A1 do Częstochowy, bo tamta ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dlatego można ją podzielić tak, by w sumie powstały na niej nieco węższe cztery pasy ruchu.