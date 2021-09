Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie ma już 10 lat!

W częstochowskim Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II można zobaczyć ponad 2 tys. monet z wizerunkiem papieża, jak również medale oraz inne pamiątki związane z Ojcem Świętym. To prywatna kolekcja częstochowskiego przedsiębiorcy Krzysztofa Witkowskiego, który zbudował muzeum, żeby móc pokazać swoje zbiory wszystkim chętnym.

Podczas wydarzenia dyrektor muzeum Krzysztof Witkowski został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie, nadane przez Prezydenta RP, wręczył dyrektorowi doradca prezydenta Piotr Serafin, któremu towarzyszył wicewojewoda Robert Magdziarz.

– Jest to perełka na naszej mapie muzealnictwa. Wszystkim Państwu, a szczególnie dyrektorowi Krzysztofowi Witkowskiemu życzę dużo zdrowia, wytrwałości w tym, co czynisz i czyń to dalej – życzył wicewojewoda Robert Magdziarz.

Gratulacje i życzenia dyrektorowi muzeum przekazali też m.in. senator Ryszard Majer, poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, Czesław Sobierajski, doradca Wojewody Śląskiego, który był również inicjatorem utworzenia w 2016 r. Parlamentarnego Zespołu ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II, czy arcybiskup metropolita częstochowski Wacław Depo. Został również odczytany list od wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Szymona Giżyńskiego, wyświetlono też film z życzeniami od europoseł Jadwigi Wiśniewskiej. W uroczystościach brał udział także były przeor Jasnej Góry i generał zakonu paulinów ojciec Jerzy Tomziński, najstarszy, liczący 103 lata paulin.