Msza święta na Jasnej Górze za ofiary i poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji

Msza na Jasnej Górze

Msza w intencji pielgrzymów, którzy zginęli lub zostali ranni w Chorwacji, odbędzie się w niedzielę 7 sierpnia o 15.30. Eucharystia będzie sprawowana w kaplicy Matki Bożej.

— Wszystkie ofiary tego wypadku ogarniamy naszą modlitwą - zapewnił rzecznik klasztoru. - Modlimy się za chorych o szybki powrót do zdrowia, o ulgę w cierpieniu, zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu. Modlimy się również w intencji rodzin ofiar, wspieramy ich duchowo - powiedział o. Michał Bortnik z jasnogórskiego klasztoru.

Wielu dziennikarzy pytało rzecznika, czy pielgrzymi przed udaniem się do Medjugorie odwiedzili jasnogórski klasztor. Mówi, że nie może tego na pewno potwierdzić. Pielgrzymkę organizowało biuro „U brata Józefa”. Według planu zamieszczonego na jego stronie, uczestnicy wyjechali z Warszawy 5 sierpnia rano. O 15.30 mieli uczestniczyć we mszy świętej na Jasnej Górze. Do Chorwacji mieli dojechać w sobotę 6 sierpnia po południu. Za granicą pielgrzymi zostaliby do 12 sierpnia i po całonocnej podróży 13 sierpnia zawitaliby z powrotem w Polsce.