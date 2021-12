Mróz... to nie problemem - nogi pokazać trzeba! Zobacz "najlepsze" zimowe stylizacje ze śląskich ulic - ZDJĘCIA

Za oknem coraz zimniej, temperatura już niejednokrotnie spadła poniżej 0 st. C... a takie jednak widoki nie należą do rzadkości na naszych ulicach. Odsłonięte łydki, krótkie spodenki... gdy wszyscy opatuleni są w ciepłe kurtki. Te i inne "stylówki" znajdziecie w naszej galerii. Fotografie pochodzą z fanpagu "Faszyn from Śląskie" - który prezentuje "najlepsze" stylizacje z miast naszego regionu. Jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... bardzo różnie! Zobacz te zdjęcia >>> Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Faszyn from Śląskie [FB]