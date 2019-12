Modernizacja Starego Rynku w Częstochowie [ZDJĘCIA] Prace są zaawansowane, coraz lepiej widać konstrukcje pawilonu

Trwa rewitalizacja Starego Rynku w Częstochowie. Przeprwadza ją konsorcjum firm Zakład Remontowo Budowlano Instalatorski "Budo-Max" z Częstochowy, FUH Maciej Dobosz z Krzepic i Żelbet Montex z Częstochowy. Koszt inwestycji wyniesie 23 mln 889 tys. zł za całość zadania, a więc o prawie 3 mln zł mniej, niż kwota jaką miasto było w stanie przeznaczyć na jej realizację.

Częstochowa pozyskała na modernizację Starego Rynku 16 mln zł z funduszy unijnych, a blisko 1,9 mln zł będą stanowić pieniądze ze Skarbu Państwa.

Inwestycja została podzielona została na trzy części. Pierwsza z nich podstawowa i zarazem największa obejmuje m.in. budowę szklanego pawilon dla potrzeb muzeum archeologiczno-historycznego z częścią usługową, kawiarnią i toaletami publicznymi. Budynek nawiąże do starego ratusza, którego fundamenty będą wyeksponowane.

Wokół będzie sporo zieleni, nowoczesna fontanna, miejsca do wypoczynku i rekreacji. Funkcję amfiteatru dla kameralnych imprez mają pełnić schody prowadzące do muzeum. Całość dopełnią balansujące rzeźby. W ramach tego zakresu przebudowany zostanie również fragment ulicy Stary Rynek przylegający do głównego placu.