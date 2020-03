Modernizacja stadionu Rakowa Częstochowa: Trzy firmy w grze. Miasto już w przyszłym tygodniu ogłosi informację o wybraniu najlepszej oferty?

Publiczne otwarcie ofert na zadanie "Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ulicy Bolesława Limanowskiego 83" odbyło się 28 lutego 2020 roku. Najniższą ofertę przedstawiła firma InterHall z Katowic, która chce wykonać inwestycję za 17 490 000,01 zł. Termin dostosowania stadionu do rozgrywek wynosi w przypadku tej oferty 8 miesięcy, a gwarancja 49 miesięcy.

Nieco droższą ofertę przedstawiło konsorcjum firm Stadion Pro i Granit-Tec, które zaproponowało kwotę 18,480 miliona zł, ale za to daje 5 miesięcy na dopuszczenie stadionu do gry i 72 miesiące gwarancji. Także częstochowska Przemysłówka chce wykonać niezbędne prace do dopuszczenia stadionu do gry w 5 miesięcy i daje 6 lat gwarancji, ale proponuje kwotę wyższą - 19 952 361,52 zł.

Najwyższą ofertę złożył KOBNEXT. Wynosi ona 37 074 120,03 zł. Firma ta dawałą również najkrótszą gwarancję - 48 miesięcy, a najważniejsze prace chce wykonać w 8 miesięcy.