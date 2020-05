Modernizacja stadionu Rakowa Częstochowa: Środki na inwestycje zapisano już w budżecie, ale odwołanie nadal nierozpatrzone

Nie wiadomo jednak, kiedy Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrzy odwołanie w sprawie przetargu. Wzniosło je konsorcjum firm Stadion Pro i Granit-Tec, które zaproponowało kwotę 18,480 miliona zł, dając termin 5 miesięcy na dopuszczenie stadionu do gry i 72 miesiące gwarancji. Dzięki krótszemu terminowi prac i dłuższej gwarancji, ta oferta miała najwyższą punktację, ale została ona wykluczona przez miasto z powodów merytorycznych.

Częstochowa podpisała umowę z ministerstwem sportu, na mocy którego otrzyma 10 milionów zł na modernizację stadionu. Miasto przeznaczy na ten cel ponad 7 milionów zł. Wszystkie środki zostały zapisane w wydatkach na rok 2020 i 2021, bo prace mogą się przeciągnąć do przyszłego roku, ale inwestycja ma zostać zrealizowana tak, aby piłkarze mogli jak najwcześniej rozgrywać mecze PKO Ekstraklasy w Częstochowie.

"Na czwartkowej sesji Rady Urzędu Miasta w Częstochowie zostały zabudżetowane środki niezbędne do przeprowadzenia modernizacji stadionu przy ul. Limanowskiego 83" - poinformował na swojej stronie klubowej Raków Częstochowa.

Urząd Miasta 13 marca 2020 roku wybrał innego wykonawcę. Modernizacją stadionu Rakowa Częstochowa miała wykonać firma InterHall z Katowic, która przedstawiła najniższą ofertę – 17 490 000,01 zł. Była to najniższa oferta. Termin dostosowania stadionu do rozgrywek wynosi w przypadku tej oferty 8 miesięcy, a gwarancja 49 miesięcy.

Niestety KIO nie rozstrzygnęło tego odwołania do dzisiaj, bo z powodu epidemii koronawirusa wstrzymano orzekanie we wszystkich sprawach. 15 maja Krajowa Izba Odwoławcza wznowiła orzekanie. Urząd Miasta w Częstochowie wysłał do KIO pismo z prośbą o możliwie jak najszybsze wyznaczenie rozprawy z uwagi na status sprawy i jakże pilną potrzebę postępu.

- Wysłaliśmy do KIO obszerne pismo, w którym tłumaczymy naszą sytuację i apelujemy o wyznaczenie jak najszybszego terminu rozpatrzenia sprawy. Czekamy na odpowiedź - mówi Michał Konieczny, naczelnik Wydziału Inwestycji UM w Częstochowie.