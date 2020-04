Modernizacja stadionu Rakowa Częstochowa coraz bliżej! Ministerstwo Sportu pozytywnie zaopiniowało wniosek o dotacje na modernizację obiektu

Ministerstwo Zdrowia pozytywnie zaopiniowało przyznanie dotacji na modernizację stadionu Rakowa Częstochowa.

- To fantastyczna informacja dla klubu, kibiców, ale także dla przedstawicieli miasta Częstochowa. Na podziękowania przyjdzie co prawda jeszcze czas, ale bez wątpienia jest to sukces większej grupy ludzi. Z naszych informacji wynika, że pozytywne zaopiniowanie zadania dotyczącego przebudowy MSP „Raków” skutkować będzie podpisaniem w najbliższych dniach umowy pomiędzy miastem, a Ministerstwem. To kolejny ważny krok w kierunku powrotu drużyny na Limanowskiego - mówi na oficjalnej stronie klubu Maciej Kołodziejczyk przewodniczący Rady Nadzorczej Rakowa.

Jeżeli nie nastąpi nieoczekiwany rozwój wypadków, to Urząd Miasta wkrótce podpisze umowę na 10 milionów zł dofinansowanie.

- W ostatnim czasie kontaktowaliśmy się z ministerstwem w sprawie dokumentacji. Wszystko było na dobrej drodze - mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Częstochowie.