Modernizacja stadionu Rakowa Częstochowa coraz bliżej. Miasto podjęło ważną decyzję!

Urząd Miasta unieważnił przetarg na modernizację stadionu Rakowa. W postępowaniu przetargowym na realizację „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie" wpłynęły dwie oferty. Najniższą ofertę wspólną o wartości 78 mln 670 tys. złotych złożyły: Stadion Pro z Zabrza, Saridağlar İnşaat Ve Ticaret A.Ş. z Turcji i Texxon Company Limited z Katowic. Oferta częstochowskiej Przemysłówki opiewała z kolei na bagatela 91 mln 614 tys. zł.

Tyle, że obydwie kwoty znacząco przekraczały kwotę, którą miasto przeznaczyło na tę inwestycję (ok. 37 milionów zł z ministerialnym dofinansowaniem).

- Z powodu braku środków unieważniamy postępowanie przetargowe, które dotąd się toczyło - informuje Michał Konieczny, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM Częstochowy. - Jeszcze w tym tygodniu ogłosimy nowy przetargu w formule "zaprojektuj i wybuduj" na dostosowanie obiektu do rozgrywek ekstraklasy. Chcemy to zrobić do najbliższego piątku.