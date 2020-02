Młodzi odkrywcy na Politechnice Częstochowskiej ZDJĘCIA

Głównym celem projektu jest rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych), uczenia się, pracy zespołowej oraz kompetencji w zakresie kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

W 5. edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy uczestniczyło ok. 200 uczennic i uczniówszkół podstawowych z naszego miasta i pobliskich gmin. Zajęcia odbywały się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej – prowadziła je kadra dydaktyczna uczelni. CzUMO jest dla jego bardzo młodych uczestniczek i uczestników zazwyczaj pierwszą okazją do kontaktu z częstochowską uczelnią – potencjalnie może przełożyć się także na ich późniejsze zainteresowanie studiami technicznymi w naszym mieście. W zajęciach organizowanych dzięki współpracy PCz z Urzędem Miasta Częstochowy dotychczas wzięło udział łącznie ok. 1 tys. osób.

Podczas uroczystego zakończenia 5. edycji, które odbyło się 12 lutego w klubie ,,Politechnik”, władze samorządowe reprezentował zastępca prezydenta Częstochowy Jarosław Marszałek. W trakcie spotkania m.in. wręczono nagrody laureatkom i laureatom konkursów organizowanych w ramach CzuMO.