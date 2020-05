Ministerstwo zdrowia odpowiada prezydentowi: Nie sfinansujemy testów dla pracowników przedszkoli, bo tego nie ma w wytycznych

29 kwietnia Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z COVID-19. Umożliwiło tym samym ponowne otwarcie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Tego samego dnia Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy skierował do Ministra Zdrowia wniosek o realizację testów w kierunku koronawirusa dla pracownic i pracowników tych placówek.

Prezydent zwrócił uwagę, że wznowienie ich działalności wiąże się z ryzykiem, a w przeznaczonych dla nich rządowych wytycznych nie uwzględniono postępowania wobec personelu, który mógł być narażony na zetknięcie z koronawirusem:

"Informuję, że wznowienie działalności tych placówek związane jest z wysokim ryzykiem zachowania bezpieczeństwa w tych placówkach. W wytycznych dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przedszkoli nie uwzględniono postępowania w stosunku do

personelu tych placówek, który mógł być narażony na zetknięcie z wirusem SARS-CoV-2. Dlatego też warunkiem niezbędnym do ponownego uruchomienia placówek w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, opiekunów, pracowników placówek oraz rodziców

dzieci,powinno być przeprowadzenie testów dla pracowników, którzy powrócą do pracy, do opieki nad najmłodszymi mieszkańcami, co winno być zawarte w wytycznych i zleconych do realizacji.

Pragnę zaznaczyć, że na terenie miasta Częstochowy funkcjonuje 8 placówek zapewniających opiekę dla 382 dzieci w wieku do lat 3, oraz 91 przedszkoli zapewniających opiekę dla 7 295 dzieci.

W świetle powyższego wnoszę o sfinansowanie testów w kierunku SARS-CoV-2 dla pracowników ww. placówek" - czytamy w liście skierowanym do wiadomości Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Wojewody Śląskiego.