Mieszkaniec nagrał wyjątkowe zjawisko. Jego film przedstawiający "diabełka pyłowego" podbija sieć

Mieszkaniec Dąbek w gminie Dąbrowa Zielona w powiecie częstochowskim nagrał film przedstawiający wir powietrzny, tzw. "diabełka pyłowego", który został opublikowany na FanPage'u "Dzieje się - Śląskie". Nagranie szybko spodobało się internautom, którzy podkreślali, że nie jest to zjawisko "straszne, ale urokliwe". Zobaczcie!

Wir pyłowy, wir piaskowy to, jak informuje Wikipedia, zjawisko w atmosferze z grupy litometeorów stanowiące zbiór uniesionych z powierzchni Ziemi cząsteczek pyłu lub piasku (w przypadku wiru piaskowego), niekiedy wraz z drobnymi przedmiotami, mający kształt wirującej kolumny o małej średnicy (do około 10 m), wysokości od kilku do ponad tysiąca metrów i o osi w przybliżeniu pionowej.

Czas życia typowego wiru pyłowego to kilka (maksymalnie kilkadziesiąt) minut. Na półkuli północnej wirowanie zachodzi przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wiry pyłowe najczęściej powstają nad suchymi obszarami w wyniku bardzo silnej konwekcji.

Wiry pyłowe i powietrzne powstają w każdej strefie klimatycznej i o każdej porze roku. Potocznie wiry pyłowe nazywa się "diabełkiem pyłowym".