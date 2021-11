Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie zapewnia, że jest już przygotowany do tegorocznej Akcji Zima

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie poinformował, że przeprowadzony został odbiór specjalistycznego sprzętu, którego używać będzie firma wykonująca usługę utrzymania dróg w mieście w sezonie zimowym.

- Formalnie „Akcja Zima” rozpoczyna się w Częstochowie 1.11, a swój finał ma z końcem kwietnia. Do walki ze śniegiem i lodem na drogach, chodnikach i obiektach w mieście zadysponowanych będzie maksymalnie m.in.: 21 zestawów pługopiaskarek, 16 aut ciężarowych z pługami, 5 uzbrojonych w niezbędny osprzęt traktorów, dwa mikrociągniki do odśnieżania chodników oraz dwa, potężne auta z wirnikami do zastosowania w przypadku skrajnie niekorzystnych, zimowych warunków atmosferycznych - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie

Jednocześnie w gotowości do przeprowadzenia prac ręcznych, wspomagających pracę maszyn, pozostanie czterdziestoosobowa grupa pracowników, którzy będą wykonywali potrzebną robotę tam, gdzie nie sposób wykorzystać pojazdy mechaniczne np. do oczyszczania i posypywania kładek czy 9 tys. m2 przejść dla pieszych. Przewiduje się, że w sezonie zimowym do wykorzystania potrzebne będzie ok. 4 tysiące ton mieszanki solnej, która w dużej części została już także zabezpieczona na terenie bazy firmy.